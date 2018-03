POL-MK: Einbrecher im 5. OG

Iserlohn (ots) - Einbrecher hebeln Tür im 5. OG auf Am gestrigen Donnerstag, 01.03.2018, in der Zeit von 13:30 Uhr - 15:00 Uhr, hebelten unbekannte Einbrecher eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus auf und drangen in die Wohnung ein. Die Täter durchsuchen die Wohnung im 5. OG und stahlen einen Tresor mit Inhalt. Die Polizei in Iserlohn (Tel.: 9199-0) fragt nun: Wem sind in 90 Minuten in einem Mehrfamilienhaus an der Schulstraße verdächtige Personen aufgefallen?

