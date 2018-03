POL-MK: Wer sah die Einbrecher?

Hemer (ots) - Tages- und Wohnungseinbruch Am gestrigen Donnerstag, 01.03.2018, in der Zeit von 09:30 Uhr - 13:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Dachgeschosswohnung im 2. Obergeschoss an der Caller Straße. Die Täter entwendeten elektronische Geräte sowie persönliche Gegenstände. Es entstand Sachschaden.

Die Polizei in Hemer bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich Caller Straße.

