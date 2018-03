POL-MK: Reifen gestohlen

Lüdenscheid (ots) - An einem Autohaus an der Hohe Steinert kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einem Diebstahl. Unbekannte schlugen die Scheibe eines Opel Crossland ein. Aus dem Kofferraum entwendeten sie vier Felgen mitsamt Sommerbereifung. Es entstanden etwa 750 Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen.

