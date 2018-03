POL-MK: Zwei Diebstähle angezeigt

Iserlohn (ots) - Gestern, zwischen 11 und 18 Uhr, verschwand ein Kleinkraftrad, welches zuvor an der Straße "Zur Sonnenhöhe" geparkt stand. Wer kann Angaben zum Verbleib des lilafarbenen Piaggio Rollers machen?

Gestern Nachmittag erstattete ein 38-jähriger Iserlohner Strafanzeige wegen Diebstahls. Bereits am Dienstag soll es gegen 19.25 Uhr zu einem Diebstahl in einer Bank am Nordengraben gekommen sein. Dort habe er Bargeld abgehoben. Noch bevor er das Geld aus dem Schacht nehmen konnte, habe er sich um sein 3-jähriges Kind kümmern müssen. Diesen Moment soll ein bislang unbekannter Täter genutzt haben, um das Geld an sich zu nehmen und damit zu verschwinden. Am Tatort fiel dem Bestohlenen eine Person auf, die möglicherweise mit der Tat im Zusammenhang steht oder aber den Vorfall beobachtet haben könnte. Er war etwa 40-50 Jahre alt, erkennbar übergewichtig, Rollstuhlfahrer (dem Mann fehlte ein Bein) und hatte dunkle Haare.

Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

