POL-MK: Einbrecher ohne Erfolg

Hemer (ots) - An der Breslauer Straße waren gestern Einbrecher aktiv. Zwischen 15 und 21 Uhr versuchten unbekannte Täter die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Breslauer Straße aufzubrechen. Der Versuch misslang. Es entstanden etwa 100 Euro Sachschaden. Die Täter flüchteten unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei Hemer unter 02372/9099-0 entgegen.

