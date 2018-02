Lüdenscheid (ots) - An der Schlachthausstraße ereignete sich gestern, gegen 23.25 Uhr, ein Raubüberfall. Drei bislang unbekannte Täter betraten die dortige Spielhalle. Unter Vorhalt zweier Schusswaffen forderten sie die Herausgabe von Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten sie über die Schlachthausstraße in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand. Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bisher erfolglos.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Drei männliche Täter, schwarz gekleidet, maskiert, orange/schwarze Tasche, Schusswaffe.

Wer hat vor, während oder nach der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

An der Sauerfelder Straße kam es gestern, gegen 16.20 Uhr, zu einer Körperverletzung. Ein 17-jähriger Lüdenscheider wollte in einen der dort wartenden Busse einsteigen. Im Eingangsbereich des Busses soll ein Mann gestanden haben, der den Zustieg blockierte. Als der 17-Jährige an ihm vorbei einsteigen wollte, habe der Mann ihn angerempelt und beleidigt. Daraufhin habe der Unbekannte den Jugendlichen ergriffen und aus dem Bus gezogen. Hier habe er ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen und nach ihm getreten. Als das Opfer sein Handy zog, habe er von ihm abgelassen und sei geflüchtet. Der Täter soll etwa 40 Jahre alt und schlank gewesen sein. Er habe kurze Haare und trug zur Tatzeit "Berufskleidung". Das Opfer wurde leicht verletzt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen.

