POL-MK: Einbruch in Supermarkt gescheitert

Menden (ots) - In der Nacht auf Dienstag versuchten unbekannte Täter in einen Supermarkt am Stuckenacker einzubrechen. Der Versuch gewaltsam die Eingangstür zu öffnen misslang. Es entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Menden unter 02373/9099-0 entgegen.

