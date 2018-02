POL-MK: Einbrecher in Kleingartenanlage

Werdohl (ots) - Ein unbekannter Täter trieb in der Zeit vom 17. bis 27. Februar sein Unwesen am Selscheider Weg. Dort brach er gewaltsam die Tür einer Gartenlaube in der dortigen Kleingartenanlage auf. Ob etwas entwendet wurde ist bisher nicht bekannt. Es entstanden etwa 500 Euro Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen.

