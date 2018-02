POL-MK: Zwei Sprinter geklaut/Kiosk überfallen

Meinerzhagen/Kierspe (ots) - Zwei Sprinter geklaut Zum Schnüffel Am letzten Wochenende (24.02. - 26.02.2018) entwendeten Unbekannte vom Parkplatz der Firma Trans-o-flex zwei Sprinter. Hierbei handelt es sich um einen schwarz/grauen Daimler Benz Sprinter mit dem amtlichen Kennzeichen GM-VF 200 und um einen schwarz/grauen Sprinter mit dem amtlichen Kennzeichen GM-VF 99. Sachdienliche Hinweise zu dem/den Tätern und oder dem Verbleib der beiden Sprinter nimmt die Polizei in Meinerzhagen (Tel.: 9199-0) entgegen.

Kiosk überfallen Kierspe Am gestrigen frühen Abend, 26.02.2018, gegen 18:50 Uhr, überfielen zwei junge Männer einen Kiosk an der Friedrich-Ebert-Straße, Höhe 348. Die beiden Täter betraten den Kiosk und einer der beiden Täter ging mit einem Messer bewaffnet zielstrebig auf eine der beiden Angestellten zu. Unter Vorhalt eines Messers forderte er die Herausgabe von Geld. Nach dem Erhalt des Geldes flüchteten die beiden Täter nach Verlassen des Kiosks in Richtung Meinerzhagen. Die beiden Angestellten blieben glücklicherweise unverletzt. Täterbeschreibung: Täter 1: - Männlich - Helle Haare - Ca. 175 cm groß - Ca. 17 bis 20 Jahre alt - Dünne Statur - Kein Wort gesprochen - Kappe auf dem Kopf - Rotes Tuch mit Muster vor dem Mund - Grauer Kapuzenpullover, Kapuze über dem Kopf - Jeans mit hellerer Waschung - Turnschuhe - Schwarze Handschuhe

Täter 2: - Männlich - Ca. 165 cm groß - Ca. 17 bis 20 Jahre alt - Kräftige Statur - Kappe auf dem Kopf - Schwarzes Tuch vor dem Mund - Braune Augen - Dunkler Kapuzenpullover, Kapuze über dem Kopf - Dunkelblauer Jogginghose - Helle Turnschuhe - Messer in der rechten Hand

Sachdienliche Hinweise zu den beiden Tätern im Kiosk nimmt ebenfalls die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

