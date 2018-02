POL-MK: Einbruch in Bankfiliale

Plettenberg (ots) - An der Poststraße kam es in der Nacht auf Samstag zu einem Einbruch. Gegen 2.15 Uhr betraten zwei bislang unbekannte Täter den Vorraum des Geldinstituts. Die Täter brachen den Schließfächerschrank auf und entwendeten dessen Inhalt. Was genau entwendet wurde, steht bislang noch nicht abschließend fest. Die Täter flüchteten und hinterließen etwa 500 Euro Sachschaden. Der Vorfall wurde Montagvormittag zur Anzeige gebracht. Die Täter waren männlich und trugen Kapuzen. Mindestens ein Täter trug Handschuhe und war sportlich gekleidet (Jogginghose).

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen.

