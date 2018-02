POL-MK: Pkw Aufbrüche und Einbrüche angezeigt

Iserlohn/Letmathe (ots) - Iserlohn

Cabrio geknackt In der Nacht vom Sonntag zum Montag (25.02./26.02.2018) brachen unbekannte Diebe das Opel Astra Cabrio auf, welches an der Leckingser Straße abgeparkt war. Die Diebe nahmen das Navigationsberät mit und hinterließen Sachschaden.

Letmathe Einbrecher in Café In der Nacht vom 25.02. zum 26.02.2018 hebelten unbekannte Einbercher die Eingangstür des Cafés an der Fingerhutsmühle auf. Im Küchenbereich hebelten die Täter das Geldfach einer dortigen Kasse auf. Beute machten die Täter augenscheinlich nicht. Es entstand Sachschaden.

Werkstatteinbruch In der Nacht zum Montag, gegen 02:00 Uhr, zerschlugen unbekannte Täter eine gebäuderückseitige Fensterscheibe einer Werkstatt An Pater und Nonne ein. Im dortigen Büro wurden Schubkästen und Schränke durchsucht. Es entstand Sachschaden. Angaben über Art und Umfang der Beute können bislang noch nicht gemacht werden.

Am Langen Kummer brachen unbekannte Diebe einen abgestellten Opel Vectra (Tatzeitraum: Nacht zum Montag) auf und stahlen das im Handschuhfach liegende Navi. Es entstand Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern und den Navidieben nimmt die Polizei in Letmathe und Iserlohn entgegen.

