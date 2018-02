POL-MK: Zu fest geklopft: "Brand-Melder" an der Hand verletzt

Nachrodt-Wiblingwerde (ots) - Gestern, gegen 23 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Schmalsgotte. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet im Keller des Hauses ein Trockner aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Verletzt wurde niemand. Lediglich ein Bewohner erlitt leichte Verletzungen in Form einer Prellung an der Hand, da er beim Wecken der anderen Hausbewohner zu fest an deren Türen klopfte. Gebäudeschaden entstand nicht.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell