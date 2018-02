Lüdenscheid (ots) - Am Sonntag, gegen 0 Uhr, brannte an der Werdohler Straße ein Müllcontainer. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Es entstanden etwa 500 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen bisher nicht vor. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

An der Othlinghauser Straße kam es gegen 1 Uhr zu einem ähnlichen Vorfall. Hier brannte ein Abfalleimer. Auch hier wurde die Feuerwehr aktiv. Leichter Sachschaden sowie eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung waren die Folge.

In der Nacht auf Samstag fand in der Schützenhalle Hohe Steinert eine Oberstufenparty statt. Gegen 1.30 Uhr begab sich eine 16-jährige Frau zur Jackenausgabe. Während sie dort auf die Herausgabe ihrer Jacke wartete, wurde sie mehrfach unsittlich von einem Mann am Gesäß sowie den Brüsten berührt. Obwohl sie sich hiergegen wehrte, ließ dieser erst von ihr ab, nachdem sie ihre Jacke erhalten und sich entfernt hatte. Umstehende sollen den Vorfall nicht mitbekommen haben. Die Geschädigte erschien kurze Zeit später auf der Polizeiwache Lüdenscheid und erstattete Anzeige. Die Polizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung gegen einen noch unbekannten Täter. Dieser wurde wie folgt beschrieben: Etwa 17 Jahre alt, circa 170 cm groß, dickliche Figur, braune Haare, schwarze Jacke, blaue Jeans.

Im Rahmen der Feierlichkeiten kam es zu zwei weiteren Polizeieinsätzen:

Gegen 00.30 Uhr soll ein 18-jähriger Lüdenscheider einem 19-jährigen Lüdenscheider unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Das Opfer wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum Lüdenscheid verbracht. Für den Tatverdächtigen war der Abend beendet. Er erhielt einen Platzverweis.

Die Veranstaltung wurde gegen 1.30 Uhr beendet. In der Zeit danach hielten sich vor dem Festsaal zahlreiche teils stark alkoholisierte Besucher auf. Aufgrund der aggressiven Grundstimmung waren bereits Polizeibeamte vor Ort präsent. Dennoch kam es gegen 1.50 Uhr im Bereich der Zufahrt zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Nur durch das sofortige Eingreifen von Polizeibeamten konnte die Auseinandersetzung zeitnah beendet werden. Hierbei wurden die Beamten von einen 17-jährigen Plettenberger beleidigt. Mehrere Platzverweise wurden ausgesprochen. Da mehrere Personen gemeinsam auf einen 18-jährigen Lüdenscheider eingeschlagen haben sollen, ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung gegen drei Männer aus Plettenberg (17) und Lüdenscheid (18). Die Hintergründe sind noch unklar.

An der Grabenstraße eskalierte am Sonntag, gegen 4 Uhr, ein Streit zwischen zwei Lüdenscheidern (24 und 42). Der Streit verlagerte sich von einem Lokal auf die Straße. Ein Zeuge, der schlichtend eingreifen wollte, rutschte auf einer Eisschicht aus und musste mit einem Rettungswagen leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Einer der Täter flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei. Der zweite wollte flüchten, als sie gerade eintrafen. Nach kurzer Verfolgung holten die Polizisten den Mann ein und nahmen ihn kurzzeitig in Gewahrsam. Nach der Anzeigenaufnahme durfte er mit einem Platzverweis und einer Strafanzeige wegen Körperverletzung im Gepäck nach Hause gehen.

An der Knapper Straße kam es heute, um 2.04 Uhr, zu einem Einbruch in einen Kiosk. Unbekannte Täter knackten die Eingangstür auf, lösten dabei Alarm aus, und flüchteten daraufhin ohne Beute vom Tatort. Auf der Videoaufzeichnung des Geschäfts sind zwei Männer erkennbar. Ein Täter trug eine helle Jeans und eine khakifarbene Winterjacke. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen. Der zweite Täter war mit einer schwarzen Jacke und einer Wollmütze bekleidet. Sie hinterließen mehrere hundert Euro Sachschaden. Fahndungsmaßnahmen nach den beiden Unbekannten verliefen bisher erfolglos.

Unbekannte knackten kürzlich gewaltsam einen Getränkeautomaten sowie eine darunter stehende Kommode im Besucherbereich der Ambulanz des Klinikums. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 15 Uhr, und Samstag, 6.30 Uhr. Aus dem Automaten verschwand Münzgeld in unbekannter Höhe. Am Automaten entstand geringer Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu allen Fällen nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen.

