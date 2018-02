POL-MK: Taschendiebe erbeuten Bargeld

Menden (ots) - Eine 55-jährige Mendenerin erledigte Freitagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, ihre Einkäufe in einem Supermarkt an der Walramstraße. Während des Einkaufs wurde sie leicht angerempelt, dachte sich jedoch nichts dabei. Kurz darauf bemerkte sie den Diebstahl ihrer Geldbörse. Selbige fand sie nach kurzer Suche in der Obstauslage wieder. Ohne Bargeld.

Taschendiebe nutzen viele Tricks, um an die Wertgegenstände ihrer Opfer zu gelangen. Führen Sie an Bargeld und Zahlungskarten nur das Notwendigste mit sich. Verteilen sie alles am Körper, möglichst in Brustbeuteln oder Gürteltaschen. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper. Halten Sie diese stets geschlossen und lassen sie niemals unbeaufsichtigt. Achten Sie bei Gedränge oder unübersichtlichen Situationen noch stärker auf ihre Wertsachen.

Viele weitere nützliche Tipps finden Sie im Internet auf www.polizeiberatung.de.

