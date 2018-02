POL-MK: Spielautomaten aufgebrochen

Plettenberg (ots) - Am Wochenende, möglicherweise in den Morgenstunden des Sonntags, brachen Unbekannte in eine Gaststätte an der Herscheider Straße ein. Der oder die Täter hebelten eine Tür auf. Im Schankraum knackten sie zwei Glücksspielautomaten. Aus diesen verschwand Bargeld in noch unbekannter Höhe. Am Sparschrank versuchten sie sich ebenfalls, allerdings erfolglos. Die Einbrecher flüchteten unerkannt und hinterließen mehrere hundert Euro Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell