POL-MK: Einbrecher in Kleingartenanlage

Werdohl (ots) - Am Selscheider Weg brachen Unbekannte zwischen dem 12. und 24. Februar in ein Gartenhaus in der Kleingartenanlage ein. Sie entwendeten einen Fernseher, eine Wasserpfeife und einen Kasten Cola. Es entstand geringer Sachschaden an der aufgebrochenen Eingangstür.

Hinweise nimmt die Polizei Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell