POL-MK: Streit in der Nordstraße eskaliert

Iserlohn (ots) - Heute Morgen, gegen 11.30 Uhr, kam es in der Nähe des Rathauses zu einer gefährlichen Körperverletzung. In der Nordstraße gerieten ein 20-jähriger Iserlohner und sein 50-jähriger Vater aneinander. Im Verlauf des zunächst verbalen Streits zog der 20-Jährige eine Schreckschusswaffe und schoss mehrfach in Richtung seines Vaters. Anschließend schlug er mehrfach mit der Waffe gegen den Kopf seines Gegenübers. Dabei verletzte er ihn leicht. Polizeibeamte nahmen den 20-Jährigen fest. Sein Vater wurde mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. Er konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Der Tatverdächtige wurde aufgrund einer psychischen Erkrankung zwangseingewiesen. Die Ermittlungen dauern an.

