POL-MK: Vermeintliche Teppichreiniger festgenommen

Iserlohn (ots) - Am 14. November wurde eine 85-jährige Iserlohnerin von angeblichen Teppichreinigern aufgesucht. Nach einem Gespräch nahmen die beiden Männer schließlich mehrere Teppiche mit. Einen Tag später erschienen sie erneut am Wohnort der Dame und forderten eine Anzahlung in vierstelliger Höhe. Die Frau sprach mit Angehörigen über den Vorfall, die sofort stutzig wurden. Gemeinsam informierte man die Polizei und wartete das Erscheinen der beiden Tatverdächtigen am Folgetag ab. Die Täter wurden festgenommen. Bei den Männern handelt es sich um einen 19-Jährigen aus Herne und einen 22-Jährigen aus Gelsenkirchen.

Die weiteren Ermittlungen führten bislang zu drei weiteren Taten. Alle Betrogenen erhielten ihre Teppiche zurück. Geld hatte bislang niemand gezahlt. Wie sich weiter herausstellte, lagerten die Männer die in Verwahrung genommenen Teppiche in einer Garage in Recklinghausen. Dort fanden Polizeibeamte weitere Teppiche.

Bei der Kundenakquise gingen die Täter durchaus professionell vor. So verteilten sie zum Beispiel Flyer in mehreren Lokalzeitungen im Märkischen Kreis. Keinesfalls professionell war hingegen die eigentliche Reinigung. Die Teppiche gingen teilweise sogar beschädigt zurück an die Kunden.

Die Polizei ermittelt nun in zunächst drei Fällen wegen Betruges. Es ist wahrscheinlich, dass weitere Bürgerinnen und Bürger Opfer dieser Masche geworden sind. Hinweise zu weiteren Taten nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371/9199-5119 oder 9199-0 entgegen.

