POL-MK: Vom Hausbewohner überrascht

Plettenberg (ots) - Am 16.11.2017, zwischen 17:00 Uhr und 18:15 Uhr, drangen drei unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Seydlitzstraße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten in die Wohnräume. Hier durchsuchten sie diverse Räume und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Die Bewohner kehrten gegen 18:15 Uhr nach Hause zurück und überraschten die Täter auf ihrem Grundstück. Die Männer flüchteten fußläufig in Richtung Innenstadt und wurden dabei zunächst noch einige Meter vom 43-jährigen Geschädigten verfolgt. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden, eine genaue Personenbeschreibung liegt nicht vor. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an, sachdienliche Hinweise an die Polizei Plettenberg unter 02391-9199-0.

