POL-MK: Einbruch in Büro

Kierspe (ots) - Am 15.11.2017, zwischen 15:45 Uhr und 16:00 Uhr, drang ein unbekannter Täter in den Büroraum einer Firma in der Straße In der Helle ein. Er hebelte eine Zugangstür auf und entwendete Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Anschließend verließ er die Örtlichkeit unbemerkt. Es entstand Sachschaden, ebenfalls in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an, sachdienliche Hinweise an die Polizei Meinerzhagen unter 02354-9199-0.

