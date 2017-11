POL-MK: Kopfstoß und Schläge

Altena (ots) - Am 16.11.2017, gegen 23:00 Uhr, kam es in der Rahmedestraße zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern aus Altena (18 und 19 Jahre alt). Obwohl sich beide gut kannten, gerieten sie zunächst verbal in Streit. Es folgte jedoch eine körperliche Auseinandersetzung. Der 19-jährige erhielt einen Kopfstoß auf die Nase, seine Kontrahent dafür mehrere Faustschläge ins Gesicht. Beide wurden dabei leicht verletzt. Der 19-jährige wurde mit einem Rettungswagen ins örtliche Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Hergang und zum Hintergrund für den Streit dauern noch an.

