POL-MK: Von Unbekanntem niedergeschlagen

Lüdenscheid (ots) - Am 16.11.2017, gegen 17:15 Uhr, kam es in der Humboldtstraße zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 57-jährigen Lüdenscheiders. Dieser war fußläufig in Höhe eines Parkplatzes unterwegs, als ihm von einem unbekannten Beifahrer eines Pkw, wohl noch versehentlich, die Autotür gegen den Arm geschlagen wurde. Es kam zu einem kurzen Wortgefecht, der Unbekannte forderte den Geschädigten auf sofort zu verschwinden. Anschließend schlug er ihm mehrfach ins Gesicht, bis der Mann schließlich am Boden lag. Der Täter stieg wieder in das Fahrzeug und entfernte sich mit seinen Begleitern. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und erstattet Strafanzeige. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

