POL-MK: Keine Beute aber Sachschaden

Lüdenscheid (ots) - Im Tatzeitraum vom 15.11.2017, 16:00 Uhr, bis 16.11.2017, 10:00 Uhr, versuchten ein oder mehrere Täter in ein Verwaltungsbüro in der Annabergstraße einzudringen. Sie hebelten ein Fenster auf, gelangten aber nicht in den Innenraum. Endwendet wurde daher zwar nichts, es entstand aber ein Sachschaden in Höhe von knapp unter hundert Euro.

Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an, sachdienliche Hinweise an die Polizei in Lüdenscheid unter 02351-9099-0.

