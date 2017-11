POL-MK: Tragischer Verkehrsunfall am Morgen

Iserlohn (ots) - Am heutigen Morgen kann es gegen 08:20 Uhr zu einem tragischen Ereignis auf der Westfalenstraße. Ein 72 Jahre alter Mann aus Hemer verlor am Steuer seines Fahrzeugs das Bewusstsein. Das Fahrzeug rollte im Anschluss auf ein Weiteres. Die sofort verständigten Rettungskräfte konnten den Mann leider nicht mehr helfen, so dass er an der Unfallstelle verstarb. Für die Reanimation war die Westfalenstraße im Bereich der Einmündung Corunnastrasse für längere Zeit komplett gesperrt.

