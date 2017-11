POL-MK: Versuchter Einbruch in Bäckerei

Balve (ots) - Am 15.11.2017, um Zeitraum von 04:45 Uhr bis 12:00 Uhr versuchten unbekannte Täter in eine Bäckerei an der Hauptstraße einzubrechen. Sie versuchten ein rückwärtig gelegenes Fenster aufzuhebeln. Nachdem dies misslang entfernten sie sich unerkannt. Es entstand Sachschaden. Zeugen, die verdächtige Feststellungen gemacht oder Personen beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Menden unter 02373-9099-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell