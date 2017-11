POL-MK: Einbrecher, Räuber und verdächtige Personen unterwegs

Iserlohn/Letmathe (ots) - Iserlohn

Einbrecher in Büro Unbekannte Einbrecher drangen in der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch (14.11./15.11.2017) an der Baarstraße durch ein dortiges Fenster in mehrere Büroräume. Diese durchsuchten sie öffneten die Schränke. Art und Umfang der Beute können noch nicht beziffert werden.

Raub in der Nacht angezeigt

Am heutigen Morgen, 16.11.2017, gegen 00:10 Uhr, wurde ein 23 jähriger Iserlohner im Bereich des Fußweges an der Dortmunder Straße (Fuß-/Radweg in Richtung Dördelweg) von einem unbekannten Mann überfallen. Der Täter kam dem Geschädigten auf einem Fahrrad (ein schwarzes, neu aussehendes Fahrrad) entgegen und sprach ihn an. Plötzlich zog er ein Messer, durchsuchte den Geschädigten und nahm ihm das mitgeführte Bargeld ab. Im Anschluss daran flüchtete der Täter unerkannt, der Geschädigte blieb unverletzt. Täterbeschreibung: männlich, 185 cm groß, trug eine Jacke mit Kapuze. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch und Raub nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

Letmathe Verdächtige Person an Tankstelle

Am gestrigen Abend, 15.11.2017, gegen 21:50 Uhr, stellte der Mitarbeiter der BFT Tankstelle an der Schwerter Straße fest, dass ein maskierter Mann an der Schiebetür stand. Als der Unbekannte Täter feststellte, dass die Türen bereits verschlossen waren, entfernte sich der Täter/Unbekannte in Richtung am Stadtpark oder Stadtmitte bzw. in Richtung Lennedamm. Personenbeschreibung des Unbekannten: - vermutlich männlich - helle Mütze / Kapuze, evtl. Kapuzenpullover - schwarze Maske, evtl. Skimaske - dunkle Jacke - helle Hose - schwarze Turnschuhe

Sachdienliche Hinweise zu dem vermeintlichen Räuber/verdächtigen Mann nimmt die Polizei in Letmathe und Iserlohn entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell