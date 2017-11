POL-MK: Einbruch und Diebstahl angezeigt

Hemer (ots) - Einbrecher kommen am Tage Dulohstraße Am gestrigen Mittwoch, 15.11.2017, in der Zeit von 15:30 Uhr -21:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter über eine Terrassentür Zugang zu einer dortigen Wohnung. Der/die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten und Behältnisse. Über Art und Umfang der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden.

Benzin abgezapft Ebenfalls am gestrigen Mittwoch, in der Zeit von 07:50 Uhr - 17:10 Uhr, zapften unbekannte Diebe aus einem roten 3 er BMW an der Ihmerter Straße, mehrere Liter Benzin abgezapft. Es entstand Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu den angezeigten Straftaten nimmt die Polizei in Hemer entgegen.

