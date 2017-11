POL-MK: Busfahrer bestohlen

Balve (ots) - Ein Busfahrer hielt gestern, um 12.45 Uhr, an der Haltestelle am Bahnhof. Für fünf Minuten verließ er den leeren Bus, um sich beim Bäcker Essen zu kaufen. Kurz nach Fahrtantritt merkte er, dass die Geldtasche mit den Einnahmen entwendet wurde. In diesem Zusammenhang fiel dem Fahrer eine verdächtige Person auf, die möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang steht. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: etwa 65 Jahre alt, circa 175 Zentimeter groß, stabile Statur, graue Haare, dunkelgrauer langer Mantel.

Hinweise nimmt die Polizei Menden unter 02373/9099-0 entgegen.

