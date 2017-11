POL-MK: Getränkediebe aktiv

Altena (ots) - Durstige Diebe

Am letzten Wochenende, 10.11.2017 - 13.11.2017, gelangten Unbekannte in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Rahmedestraße. Hier ließen sie es sich nicht nehmen, diverse Getränke zu entwenden. Es entstand Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei in Altena entgegen.

