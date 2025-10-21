Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Kollision zwischen Pedelec und Pkw: Mann aus den Niederlanden zieht sich lebensgefährliche Verletzungen zu

Kranenburg-Niel (ots)

Am Montag (20. Oktober 2025) kam es gegen 16:22 Uhr an der Kranenburger Straße in Kranenburg zu einem Verkehrsunfall. Ein 78-jähriger Mann aus den Niederlanden befuhr mit einem Pedelec den an die Kranenburger Straße (B504) angrenzenden Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Kranenburg. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine 18-jährige Verkehrsteilnehmerin, in einem gelben Mitsubishi Space Star, die Straße in die gleiche Fahrtrichtung. Aus bislang ungeklärter Ursache bog der Pedelecfahrer unvermittelt auf Höhe des Kartenspielerwegs auf die Fahrbahn, wo es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden kam. Der Niederländer zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus verbracht. Die 18-jährige Frau aus Kranenburg erlitt einen Schock, während sowohl der Pkw als auch das Pedelec stark beschädigt und sichergestellt wurden. Die Angehörigen des Niederländers wurden durch den polizeilichen Opferschutz informiert und betreut. Die Unfallörtlichkeit, an welcher das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Kleve eingesetzt wurde, war zwischen der Grunewaldstraße und der Gocher Straße bis kurz nach 21:00 Uhr voll gesperrt. (pp)

