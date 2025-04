Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch-Hülm - Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten Personen

Goch (ots)

Am 04. April (Freitag) fuhr gegen 20:10 Uhr ein Pkw auf der Hülmer Straße in Richtung Grenzübergang Siebengewald. In Höhe der Ortslage Hülm kam der Pkw ausgangs einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. In dem Pkw befanden sich ein 21-jähriger Mann aus Goch, ein 19-jähriger Mann aus Kevelaer und ein 17-jähriger Jugendlicher aus Bedburg-Hau. Zwei der Pkw-Insassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 17-jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber einer Spezialklinik zugeführt. Die Unfallursache und wer den Pkw zum Unfallzeitpunkt geführt hat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Für die Unfallaufnahme wurde das VU-Team aus Kleve hinzugezogen. Die Angehörigen des 17-jährigen Jugendlichen wurden durch den Opferschutz betreut. Während der Unfallaufnahme war die Hülmer Straße für mehrere Stunden voll gesperrt.

