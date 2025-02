Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl: Wer kennt den Täter?

Emmerich am Rhein (ots)

Am Montag (14. Oktober 2024) zwischen 19:05 Uhr und 19:10 Uhr begaben sich zwei bislang unbekannte Täter in ein Ladenlokal eines Supermarktes am Neumarkt in Emmerich. Einer der bislang unbekannten Täter zog dabei eine mit Tabakwaren befüllte Gitterbox aus dem Ladenlokal, während sich der andere Täter sichernd umsah. Die Gitterbox war zuvor mit einem mitgebrachten Tuch abgedeckt worden. Durch zwei Mitarbeitende des Supermarkts wurde der Diebstahl bemerkt, woraufhin diese den Tätern nacheilten. Die Täter ließen die Gitterbox zurück und flüchten von der Örtlichkeit.

Im Rahmen der Ermittlungen wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit und fragt: Wer kann Hinweise zur Identität der Personen geben?

Mehrere Bilder und eine Personenbeschreibung des Täters sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/159012

Hinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

