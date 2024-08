Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Kollision zwischen zwei Radfahrenden

Eine Person entfernt sich nach kurzem Wortwechsel

Bedburg-Hau-Till-Moyland (ots)

Am Dienstag (30. Juli 2024) kam es zwischen 15:25 Uhr und 15:30 Uhr an der Moyländer Allee in Bedburg-Hau zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 23-jähriger Mann aus Kalkar befuhr mit einem Pedelec den parallel zur Fahrbahn verlaufenden Radweg in Fahrtrichtung Till. Der Mann gab an, dass etwa Mittig der Moyländer Allee von links ein Radfahrer aus einem Feldweg auf den Radweg gefahren sei.

Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden, wodurch sich der vorfahrtberechtigte Mann aus Kalkar leicht verletzte bzw. sein Pedelec beschädigt wurde. Nach einem kurzen Wortwechsel entfernte sich der unbekannte Radfahrer von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Der 23-jährige Kalkarer konnte den unbekannten Verkehrsteilnehmer wie folgt beschreiben:

- männlich - ca. 15 bis 18 Jahre alt - dunkle braune, leicht gelockte Haare - Sportshirt

Die Polizei Kleve sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell