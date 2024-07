Rees (ots) - Am Freitag (19. Juli 2024) kam es zwischen 13:00 Uhr und 14:15 Uhr an der Goerdelerstraße in Rees zu einem Einbruch. Ein oder mehrere unbekannte Täter drangen über eine Terrassentür in ein Reihenhaus ein, durchsuchten dieses und entwendeten einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter ...

