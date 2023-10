POL-KLE: Einbruchdiebstahl in Büroräume

Weeze (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag, 28.09.2023 und Freitagmorgen, 29.09.2023 stellten zwei Anwohner des Ginsterweges fest, dass ihre Gartentörchen gewaltsam geöffnet wurden. Zudem waren an einer Haustür frische Helbelspuren erkennbar. Seitens der Polizei wird von einem versuchten Einbruchdiebstahl ausgegangen, welcher jedoch misslang. Zeugenhinweise in dem Zusammenhang werden von der Kripo Goch ...

mehr