POL-KLE: Straelen - Öffentlichkeitsfahndung nach Fahrraddiebstahl: Wer kennt den Täter?

Straelen (ots)

Am Donnerstag (23. März 2023) kam es durch einen bislang unbekannten Täter zu einem Fahrraddiebstahl. Der Täter entwendete, in der Zeit von 18:00 Uhr und 20:00 Uhr, ein Fahrrad welches vor der Sparkasse in Straelen abgestellt gewesen war. Im Zuge der Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Ein Bild des Beschuldigten ist unter dem nachfolgenden Link im Fahndungsportal der Polizei zu finden:

https://polizei.nrw/fahndung/109981

Hinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

