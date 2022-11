Kerken-Aldekerk (ots) - Am Dienstag (22. November 2022) gegen 11:00 Uhr haben zwei unbekannte Täter versucht, in ein Wohnhaus am Bruyersweg einzudringen. Sie klingelten offenbar zunächst an der Haustür, um zu prüfen, ob jemand zuhause ist. Die 60-jährige Bewohnerin des Hauses hörte dies zwar, öffnete die Tür jedoch nicht. Wenig später hörte die Frau ...

