Bedburg-Hau-Qualburg (ots) - Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Sonntag (05.06.2022) gegen 23:25 Uhr auf der Kirchstraße. Eine 54-jährige Frau aus Bedburg-Hau befuhr mit ihrem Fahrrad die Kirchstraße in Fahrtrichtung Koppelstraße und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW. Die 54-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus ...

