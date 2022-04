Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geteilte Pressemeldung der Polizei Wesel: Moers/Krefeld/Kempen/Nettetal/Kreis Kleve - 13-Jährige vermisst (Foto im Anhang)

Moers (ots)

Bereits seit Samstag (02.04.2022) wird eine 13-Jährige aus Moers vermisst. Letztmalig wurde sie am 01.04.2022 gegen 22.00 Uhr in einer Jugendeinrichtung an der Wetterstraße gesehen. Vorherige Lebensmittelpunkte waren in Krefeld, Kempen und im Kreis Kleve. Möglicherweise hält sich die 13-Jährige im Großraum Nettetal auf.

Beschreibung:

Etwa 170 cm groß, schlanke Figur, braune, lange Haare, blaue Augen, westeuropäisches Aussehen.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen?

Sollten Sie das Mädchen sehen, informieren Sie bitte die nächste Polizeidienststelle oder wählen Sie den kostenlosen Notruf 110.

Hier geht es zur Fahndung im Fahndungsportal der Polizei Wesel:

https://polizei.nrw/fahndung/77576

Es gibt bis jetzt keine Hinweise auf eine Straftat.

