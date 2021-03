Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Kfz-Diebstahl

Wohnmobil aus Einfahrt entwendet

Kleve-Materborn (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (5. März 2021) stahlen unbekannte Täter ein grau-schwarz-silberfarbenes Wohnmobil, das in der Einfahrt eines Einfamilienhauses an der Straße Hölzernes Wams abgestellt war. Das nicht ganz ein Jahr alte Fahrzeug der Marke Adria, Typ Twin 640 SLB/ V, trägt das Kennzeichen KLE-PH520. Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verblieb des Wohnmobils geben können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell