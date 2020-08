Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Verkehrsunfall/ Radfahrerin schwer verletzt

Kleve (ots)

Am Dienstag (25. August 2020) gegen 07.40 Uhr kam es auf der Europaradbahn in Höhe des Radwegs, der an der Spoy entlang läuft und von einen Supermarkt zu den Hochschulgebäuden führt, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Eine 9-jährige Radfahrerin fuhr den Europaradweg in Richtung Spoy entlang, als sie mit einer 31-jährigen Radfahrerin zusammenstieß. Die 31-jährige Kleverin fuhr vom Supermarkt in Richtung Hochschule, als es zum Unfall kam. Die 31-Jährige verletzte sich schwer und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 9-Jährige bleib unverletzt. (as)

