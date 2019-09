Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Einbruch in Einfamilienhaus/ Täter erbeuten Schmuck, Notebooks und Spardosen.

Kleve (ots)

Am Sonntag (8. September 2019) zwischen 12.00 Uhr und 20.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang in ein Einfamilienhaus am Rehweg. Die Täter gelangten durch ein Gartentor an die Rückseite des Hauses, wo sie die Rollladen des Küchenfensters hochschoben und eines der beiden Küchenfenster aufhebelten. Im Hausinneren durchsuchten sie bis auf die Kinderzimmer alle Räume und entwendeten zwei Spardosen, Schmuck und Notebooks. Die Täter versuchten zuvor mit massiver Gewalt die Haus- und die Kellertür sowie ein Kellerfenster zu öffnen. Beide Türen und das Fenster hielten aber stand.

Zeugenhinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040.

