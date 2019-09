Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

Unbekannter Radfahrer gesucht

Kleve (ots)

Am Freitag (30. August 2019) gegen 12 Uhr war ein 76-Jähriger aus Materborn mit seinem Rad auf dem Radweg der Hoffmannallee in Richtung Hagsche Straße unterwegs. An der Ampelkreuzung zur Lindenallee wurde er von einem weiteren Radfahrer rechts überholt. Dabei verhakten sich die Lenker der beiden Räder, so dass der 76-Jährige zu Fall kam. Er verletzte sich bei dem Sturz leicht. Der unbekannte Radfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Er wird beschrieben als ca. 20 Jahre alt, zwischen 160 und 170cm groß, mit schlanker Statur. Er hatte längere, dunkelbraune Haare und trug eine Jeans sowie eine braune Jacke. Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter 02821 5040. (cs)

