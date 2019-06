Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Räuberischer Diebstahl

Täter wurde durch das Eingreifen couragierter Bürger gestellt

Kleve (ots)

Am Freitag, 07.06.19, gegen 13: 30 Uhr, kam es in der Innenstadt von Kleve zu einem Ladendiebstahl. Der Täter flüchtete zunächst Richtung Bahnhof. Als er dort von dem Ladendetektiv kurz am Arm festgehalten wurde, setzte der Täter Pfefferspray ein. Durch die Rufe des Detektivs wurden Bürger auf die Szenerie aufmerksam. Gemeinsam gelang es den Täter, der zwischenzeitlich in einen am Bahnhof stehenden Zug gestiegen war, bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell