Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Unfallflucht

Grundstücksmauer beschädigt

Wachtendonk (ots)

Am Dienstag (4. Juni 2019) zwischen 12.45 und 13.15 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrer an der Moorenstraße eine Mauer, die eine Grundstückseinfahrt begrenzt. Ein Teil der Mauer brach bei dem Unfall ab. An der Beschädigung befand sich ein silberfarbener Lackabrieb, der vom Fahrzeug des Unfallverursachers stammt.

Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell