Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Unbekannte versuchten Haustür aufzuhebeln

Goch (ots)

Vermutlich durch die Bewohner gestört wurden unbekannte Einbrecher in der Nacht zu Montag im Ortsteil Kessel. Sie hatten sich gegen 03:15 Uhr an der Tür eines Einfamilienhauses auf dem Lohdenweg zu schaffen gemacht. Die Bewohner hatten die Geräusche vernommen und schalteten das Licht ein. Sie sahen nur, wie draußen eine schemenhafte Gestalt weglief. Hinweise an die Kripo Goch, Telefon 02823-1250, oder jede andere Polizeidienststelle. (SI)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell