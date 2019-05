Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Verkehrsunfall

25-jähriger Mofafahrer schwer verletzt

Kalkar-Wissel (ots)

Am Mittwoch (22. Mai 2019) gegen 15.55 Uhr fuhr ein 25-jähriger Mann aus Kalkar mit einem Mofa der Marke Peugeot hinter einem Traktor auf der Straße Zum Wisseler See in Richtung Wissel. Ein 28-Jähriger Mann aus Emmerich befand sich in einem VW Golf ebenfalls in der Fahrzeugkolonne hinter dem Traktor. Zwischen ihm und dem Mofa befand sich ein weiterer PKW. Dieser PKW bog an der Kreuzung Waysche Straße nach rechts ab. Der Mofafahrer wollte an dieser Kreuzung nach links abbiegen. Als der 28-Jährige zum Überholen ansetze, stieß er mit dem 25-jährigen Mofafahrer zusammen. Anschließend schleuderte der Golf gegen einen anderen Traktor, in dem ein 40-jähriger Mann aus Kalkar an der Waysche Straße wartete. Der 25-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der 28-Jährige und der 40-Jährige blieben unverletzt. Das Mofa wurde sichergestellt, offensichtlich fuhr es schneller als 25 km/h. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell