Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Baumarkt

Goch (ots)

In der Zeit von Freitag, 10.05.2019 18:15 Uhr bis Samstag 11.05.2019 08:15 Uhr, schlugen unbekannte Täter ein Fenster an der Rückseite eines Baumarktes an der Weezer Straße ein und gelangten so zunächst in einen Aufenthaltsraum des Lagers. Von dort aus wurden weitere Türen aufgebrochen und man gelangte so in das Büro des Baumarktes. Von dort wurde ein Tresor in einen Kellerraum geschafft. Dort wurde versucht den Tresor aufzuflexen, was jedoch misslang. Nach bisherigen Erkenntnissen verließen die unbekannten Täter das Gebäude ohne Beute. Hinweise zu verdächigen Beobachtungen, bitte an die Polizei in Goch unter Telefon 02823-1080.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell