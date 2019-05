Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Raub in der Fußgängerzone

Kleve (ots)

Am Samstag, 11.05.2019 gegen 17:10 Uhr hatte sich ein 59 jähriger Mann aus Kleve telefonisch mit einer unbekannten Person in einem Juweliergeschäft auf der Kavarinerstraße verabredet, um dort eine hochwertige Uhr der Fa. Breitling zu veräussern. Man hatte zuvor über eine Kleinanzeigenplattform im Internet Kontakt zueinander aufgenommen. Als sich der 59 Jährige am Treffpunkt befand, wurde der Termin seitens der unbekannten Person kurzfristig wieder abgesagt. Kurz nach dem Verlassen des Geschäftes wurde der 59 Jährige plötzlich von einem unbekannten Täter nach vorne geschubst und die Tüte, in der sich die Uhr befand, entrissen. Der unbekannte Täter flüchtete von der Kavarinerstraße in Richtung Große Straße. Er wird wie folgt beschrieben: Männlich, 165 cm groß, 20-25 Jahre alt, dunkelhäutig, lange afroamerikanische Haare zu einem Dutt gebunden, schlank, bekleidet mit einer dunkelgrünen Steppjacke. Zwei Männer aus den Niederlanden die den Vorfall beobachtet hatten, nahmen die Verfolgung auf, verloren den Täter jedoch aus den Augen.

Diese beiden Männer, sowie jeder der Hinweise zum Tathergang oder zur gesuchten Person machen kann, werden gebeten sich bei der Polizei in Kleve unter Telefon 02821-5040 zu melden.

