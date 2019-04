Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Zwei Autos aufgebrochen

Fest eingebaute Navigationssysteme entwendet

Bedburg-Hau - Hasselt (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 20.30 Uhr, und Freitag (26. April 2019), 9.45 Uhr, brachen unbekannte Täter an der Straße Im Feld einen grauen VW Tiguan und einen grauen VW Sharan auf. Die Täter entwendeten aus beiden Fahrzeugen das fest eingebaute Navigationssystem. Die Autos waren jeweils in einer Grundstückseinfahrt geparkt.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

